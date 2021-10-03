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أشرف حاتم يحتفظ برئاسة لجنة الصحة بالنواب

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:14 م

حافظ الدكتور أشرف حاتم على مقعد رئاسة لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، فيما احتفظ الوكيلان محمد الوحش ومحمود أبو الخير بمقعدي الوكالة.

بينما فاز بأمانة السر النائب كريم حلمي.


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