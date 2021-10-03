تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم الأحد، من كشف ملابسات واقعة خطف طفل رضيع ممن والدته بمستشفى الحسينية المركزي، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة خطفت الطفل ولاذت بالفرار، فيما جرى ضبطها وإعادة الطفل لأهليته.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من عامل زراعي وزوجته، مُقيمان بدائرة مركز الحسينية، بأنه بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، تم حجز الزوجة بمستشفى الحسينية المركزي لإجراء عملية ولادة طفل ذكر، وفي اليوم التالي وبعد عملية الولادة القيصرية وحال تواجد الزوجين ونجلهما الرضيع بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين آخرتين حضرت إليهما إحدى السيدات، مجهولة الهوية، وإدعت أن ابنتها وضعت طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى.

وتبين أنه أثناء اصطحاب الزوج زوجته إلى دورة المياه وتركهما الطفل رفقة تلك السيدة وعقب عودتهما فوجئا بعدم وجود السيدة والطفل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5814 إداري الحسينية لسنة 2021.

وتوصلت جهود فريق البحث الجنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، وهي ربة منزل مُقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر، تم ضبطها وبرفقتها الطفل المختطف، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها لعدم إنجابها ذكور، حيث أوهمت زوجها بأنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها، وبتاريخ الواقعة ارتكبت خطف الطفل واصطحبت الطفل وفرت هاربة، فيما تمت إعادة الطفل لأهليته وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.