 المملكة المتحدة تعتزم إنشاء مركز حرب رقمية لمحاربة الهجمات السيبرانية - بوابة الشروق
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المملكة المتحدة تعتزم إنشاء مركز حرب رقمية لمحاربة الهجمات السيبرانية

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 6:18 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 6:18 ص

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن الحكومة البريطانية تعتزم انشاء مركز حرب رقمية جديد قادر على إطلاق الهجمات السيبرانية ضد قوى معادية مثل روسيا.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أنه من المقرر أن يتم إنشاء مقر قيادة القوة السيبرانية الوطنية الجديد الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات جنيه إسترليني (7ر6 مليار دولار) في سامليسبري، بلانكشاير شمال غربي إنجلترا.

وقالت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية إنه من المتوقع أن يذكر رئيس الوزراء بوريس جونسون ذلك في خطابه الرئيسي أمام مؤتمر حزب المحافظين - الذي يبدأ في عطلة نهاية هذا الأسبوع في مانشستر.

ومن المتوقع أن يوظف المركز الجديد الآلاف من الخبراء والمحللين السيبرانيين بحلول عام 2030.

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