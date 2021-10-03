محافظ الغربية: وضع آليات لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، اجتماعاً لمناقشة آليات إزالة كافة التعديات على المجاري المائية سواء "ترع أو مصارف أو النيل"، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء محمد بهاء مساعد مدير الأمن، ممثلي "حماية النيل، الري والموارد المائية والصرف الصحي".



وخلال الاجتماع، قال المحافظ إن التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية صريحة، وسيتم تنفيذها بشكل حازم وفوري، حيث سيتم إزالة كافة التعديات بمختلف أشكالها، بالتنسيق بين جهة الولاية، المحافظة ومديرية الأمن.



وأضاف أن محافظة الغربية تتابع مع كافة الجهات إزالة أي مخالفات في المهد، كما تنسق المحافظة مع كافة الجهات لإزالة التعديات السابقة، حيث استطاعت خلال الموجة الـ١٨ أن تزيل ٩٥٠ حالة، حيث تمت إزالة ٣٧١ مخالفة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 8 أفدنة و١٣ قيراطًا و٢٣ سهمًا، وإزالة ٥٧٩ مخالفة بناء بمساحة ٣٨ ألفًا و٧٨٧ متراً ، منذ بدء التنفيذ في 13/ 9/ 2021 وحتى اليوم.



وأوضح أنه لا تهاون مع أي مخالفات للتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، من خلال التعاون والتنسيق التام بين الأجهزة الأمنية والأجهزة التنفيذية وجهات الولاية.