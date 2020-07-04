أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أنه اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 3 من أكتوبر، موعدًا لبدء التحويل لكلية الطب بالجامعة، على أن يستمر لمدة 3 أيام حتى الثلاثاء المقبل الموافق 5 من أكتوبر الجاري

وأشار عزوز إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب جامعة الأقصر، الدخول على موقع التنسيق الالكتروني واختيار طب الأقصر.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن مبنى كلية الطب بمدينة طيبة تم تشييده طبقًا للمواصفات القياسية على مساحة 13 ألف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب إدارية ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل لأقسام الفسيولوجي، والهستولوجي، الطفيليات، الميكروبيولوجي، الباثولوجي، الفارماكولوجي، الطب الشرعي، السموم الإكلينيكية، المكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات، مسجد وكافيتريا، مسطحات خضراء، وجراج للسيارات.