محافظ بورسعيد ونائب وزير المالية يتابعان سير عمل منظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير الاتصالات للخزانة العامة المركز اللوجيستي للخدمات الجمركية ببورسعيد؛ وذلك لمتابعة مستجدات العمل لمنظومة Aci الإلكترونية بالمركز اللوجيستي للخدمات الجمركية.

وتابع المحافظ، ونائب وزير المالية سير العمل داخل أقسام المركز وحرصا على سؤال العاملين حول المنظومة الإلكترونية الجديدة و مدى سهولة التعامل من خلالها.

وقال المحافظ، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "Aci"؛ تهدف لحماية المواطن المصري من البضائع مجهولة الهوية أو المصدر وتقليل زمن الإفراج ومن ثم تكلفة الإفراج عن البضائع واستخدام البيانات والمستندات الإلكترونية والاستغناء عن المستندات الورقية، وذلك تماشيا مع النظام الرقمي الجديد ببورسعيد.

وأشاد المحافظ، بسير وانتظام العمل داخل المركز، موضحا أن هناك حوالي 2000 شخص سجل بالمنظومة الجديدة، ويتم استقبال 200 شهادة يومية.

وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تساهم في تسهيل حركة تداول الشاحنات عبر الميناء، ويحقق الربط الآلي من خلال منظومة الشباك الواحد، مضيفا أن المنظومة حققت نجاحا بشكل كبير وقريبا سيتم الانتهاء من النظام الورقي داخل الجمارك، وستكون المستندات الجمركية إلكترونية بما يحقق الشفافية والمصداقية.

وقال الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة، إن تطوير وميكنة الجمارك يُعد أحد مشروعات الإصلاحات الهيكلية، التي ترتكز على إعادة هندسة الإجراءات، والتحول من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية؛ بهدف تعزيز الحوكمة والحفاظ على الصناعة الوطنية، والحماية من المخاطر المرتبطة بممارسات ضارة، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتحسين المؤشرات الدولية للتجارة عبر الحدود.

وأوضح أنه تم التطبيق الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق للشاحنات بداية من أكتوبر الحالي.

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» إجراء جمركي يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة قبل الشحن بـ48 ساعة على الأقل؛ لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد، من خلال نظام إدارة المخاطر، ويستمد هذا النظام مرجعيته الدولية من بعض الالتزامات الصادرة عن المنظمات المعنية بالتجارة الدولية.