القبض على صاحب مصنع حلويات فاسدة ومجهولة المصدر في السيدة زينب

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بالسيدة زينب وبداخله كميات كبيرة من الحلوى الجافة وخامات التصنيع مجهولة المصدر.



وتعود الواقعة عندما تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن مصنع لإنتاج الحلوى الجافة "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، لإدارته المصنع بدون ترخيص واستغلاله فى تصنيع الحلوى الجافة مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على كميات كبيرة من الحلوى وخامات التصنيع "عسل جلوكوز – سكر – جوز هند- سمسم – زبيب – فسدق" – 2 أسطوانة – أدوات التصنيع".



وبمواجهة المتهم اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات لتصنيع الحلوى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.