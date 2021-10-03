سلطنة عمان تقطع الكهرباء وتخلي مستشفيات بسبب إعصار شاهين

تشهد سلطنة عمان، اليوم الأحد، أمطارًا شديدة الغزارة مصحوبة برياح شديدة السرعة جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين" الذي يبعد 60 كيلومترا شمال شرق محافظة مسقط وتُقدر سرعة الرياح بحولي 64 عقدة أي ما يعادل 116 كم في الساعة.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية، اليوم، عن عائشة بنت جمعة القاسمية أخصائية أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني قولها إنّ محافظات شمال الباطنة والظاهرة والداخلية والبريمي ستشهد خلال الساعات القادمة رياحًا نشطة تُقدر سرعتها بين 45 إلى 60 عقدة خلال الساعات القادمة وأمطارًا غزيرة تُقدر بين 200 إلى 500 ملم.

وأضافت أنّ كميات الأمطار المتوقعة من شأنها أن تؤدي إلى فيضانات خاصة عند التقائها بأمواج البحر ونزول الأودية، وأنّ محافظات مسندم وجنوب وشمال الشرقية قد تتأثّر بأمطار متفاوتة الغزارة من 20 إلى 60 ملم ورياح متوسطة تُقدر سرعتها من 15 إلى 20 عقدة.

واستجابت فرق الإنقاذ لـ9 بلاغات حول احتجاز أشخاص بمركباتهم بمحافظة مسقط نتيجة الأمطار الغزيرة الناتجة عن تأثيرات الحالة المدارية "شاهين"، وتمكنت من إنقاذ 25 شخصاً وجميعهم بصحة جيدة.

وقالت هيئة الدفاع المدني والإسعاف إن فرقها تمكنت من إنقاذ 10 أشخاص جراء دخول مياه الأمطار بمنزلهم بمنطقة القرم بولاية مطرح وهم بصحة جيدة.

ويستمر هطول الأمطار الغزيرة على محافظة جنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية، وتمكنت فرق الإنقاذ بهيئة الدفاع المدني والإسعاف من إنقاذ شخصين إثر احتجاز مركبتهم بالعذيبة بولاية بوشر وهم بصحة جيدة.

وارتفع منسوب المياه بمنطقة الزاهية بولاية مطرح جراء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "شاهين" حيث جرى توجيه المواطنين والمقيمين بالصعود إلى أعلى منازلهم.

كما تم إخلاء مستشفى النهضة تحسبًا لأي ارتفاع في منسوب المياه إثر الحالة المدارية إضافة إلى إغلاق المنطقة التجارية بالقرم نظرًا للارتفاع التدريجي لمنسوب المياه.

ووجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة التعجيل في عملية إخلاء منطقة الحي التجاري ومنطقة لولاج بالقرم وسوف يتم قطع التيار الكهربائي تفاديا لأي خطر.

من جانب آخر، دعت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه المزارعين والنحالين ومربي الثروة الحيوانية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة خلايا النحل والمواشي، داعية الجميع إلى الابتعاد عن مجاري الأودية وعدم الاقتراب من السدود.