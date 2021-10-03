 كوريا الشمالية تنتقد مجلس الأمن لعقده اجتماع طارئ بشأن تجاربها الصاروخية الأخيرة - بوابة الشروق
الأحد 3 أكتوبر 2021 11:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟
النتـائـج تصويت

كوريا الشمالية تنتقد مجلس الأمن لعقده اجتماع طارئ بشأن تجاربها الصاروخية الأخيرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 11:52 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 11:52 ص
انتقدت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، مجلس الأمن الدولي لعقده اجتماع طارئ حول أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية، متهمة الدول الأعضاء بالتلاعب بقنبلة موقوتة، على حد وصفها.

وذكرت قناة "فرنسا 24" الإخبارية أن بيونج يانج قد أعلنت أمس الأول الجمعة، أنها أطلقت صاروخا مضادا للطائرات بنجاح في أحدث حلقة من سلسلة التجارب التي تجريها كوريا الشمالية.

وفي سبتمبر المنصرم، أطلقت كوريا الشمالية ما أسمته ب"صاروخ كروز بعيد المدى" كما اختبرت في وقت سابق من هذا الأسبوع ما وصفته بمركبة انزلاقية تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي قال جيش كوريا الجنوبية إنها تبدو في المراحل الأولى من التطوير.

وقد دفعت هذه الاختبارات الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن كوريا الشمالية يوم الجمعة الماضي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

وأثار هذا الاجتماع غضب بيونج يانج الذي وصفته بأنه "تعد على سيادتها واستفزاز خطير".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك