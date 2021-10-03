قالت وكالة فارس الإخبارية الإيرانية، إن إعصار شاهين ضرب محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، أمس السبت، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.

ووصل الإعصار، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية، إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة، ما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري.

ومن ناحيته، قال المدير العام لشؤون الشحن والنقل الطرقي في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان، جلال الدين قادري، إن طريق ريمدان الحدودي ومفترق طرق نغور-بريس وطريق سماج-سندها قد أغلقت حتى إشعار آخر بسبب الإعصار.

وذكر المدير العام لإدارة الأزمة في محافظة سيستان وبلوشستان، أنه لم تصل لغاية الآن أية تقارير عن وقوع ضحايا في المنطقة جراء الإعصار، غير إصابة 52 شخصا تم حصرهم من المراكز الطبية في المناطق التي اجتاحها الإعصار، حيث تتعلق غالبية المشاكل اناتحة عن الإعصار بالعيون وأمراض التنفس والقلب.

فيما أعلنت الوكالة عن تسجيل 13 إصابة جديدة جراء الإعصار في ميناء تشابهار، وفقدان 5 بحارة.

#شاهد..

وصول سحب ضخمة إلى ساحل #سلطنة_عمان مع اقتراب #إعصار_شاهين من الوصول إلى سواحل الخليج pic.twitter.com/JSoaA3Nnfx — المدار نيوز (@AlMadarNow) October 2, 2021

- سلطة عمان

بعد إيران سار الإعصار إلى سلطنة عمان، حيث بقي طفل مصرعه بعد ساعات قليلة من فقدانه من قبل ذويه في تجمعات مائية، بهما ضرب الإعصار مناطق عدة بالسلطنة.

ومن جهتها أعلنت وكالة الأنباء العُمانية عن تسجيل حالتي فقدان، إحداهما للطفل المتوفى، وأخرى لشخص جرفته المياه داخل سيارته في ولاية العامرات.

إعصار شاهين يضرب سلطنة عمان وكأنه زلزال

بدء في #سلطنة_عمان

قوة الرياح الإعصارية تخرج الاسماك من قاع البحر نحو رمال الشاطئ

#اعصار_شاهين pic.twitter.com/QSo9Gqg0kV — 🇪🇬Marwa Rizk🇪🇬 (@ah_ma77) October 3, 2021

وأوردت وكالة الأنباء العُمانية أن أمطارا شديدة الغزارة تتساقط في محافظة مسقط بسبب الإعصار، فيما أفاد الدفاع المدني العُماني أنه تم إنقاذ 25، عبر الاستجابة لتسعة بلاغات لأشخاص حاصرتهم الأمطار بمركباتهم في محافظة مسقط، فيما قالت الهيئة في بيان، إن آخر صور الأقمار الاصطناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تمركز الإعصار المداري شاهين حالياً على دائرة عرض 24.2 درجة شمالاً وخط طول 59.3 درجة شرقاً،

وأضافت الهيئة أن الإعصار يستمر في حركته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، وأن مركزه المداري يبعد حوالي 130 كم عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ64 عقدة أي (116 كم/ساعة).

كذلك أوضحت الهيئة، أنه من المحتمل استمرار الإعصار المداري في حركته باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة، على أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة، تتراوح من 40 إلى 60 عقدة، وأمطار رعدية غزيرة جداً كثافتها من 200 إلى 500 ملم، ستؤدي إلى فيضان أودية محافظات شمال الباطنة وجنوبها ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية والمناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

إلى ذلك سيكون البحر شديد الهيجان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، ويقدر ارتفاع الموج 8-12 متراً، مع احتمال امتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

يأتي ذلك فيما أطلقت الإمارات العربية المتحدة تحذيرات من آثار الإعصار، وقال مسؤولو الطقس في السعودية أنّ المملكة لن تتعرّض لآثار مباشرة جرّاء العاصفة.