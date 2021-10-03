إنتل تطرح الجيل الثاني من معالجات تجمع بين الإلكترونيات التقليدية وتصميم المخ البشري

كشفت شركة أشباه الموصلات الأمريكية "إنتل"، النقاب عن الشريحة الجديدة لويهي 2، التي تمثل الجيل الثاني من المعالجات الإلكترونية التي تجمع بين الإلكترونيات التقليدية وتصميم المخ البشري، في محاولة لضخ بعض التقدم الجديد في صناعة الكمبيوتر.

وأشار موقع "سي نت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن الشريحة لويهي 2 تعبر مثلا لتكنولوجيا تعرف باسم "الحوسبة العصبية"، وهي أسرع من الشريحة لويهي بـ10 مرات تقريبا. جاءت زيادة سرعة الشريحة الجديدة نتيجة مضاعفة عدد ما يعرف باسم "الخلايا العصبية الرقمية" التي تشبه خلايا المخ البشري 8 مرات. كما تستطيع الشريحة الجديدة معالجة أكواد البرمجة بصورة أفضل لمساعدة الباحثين في إنجاز المزيد من المهام الحوسبية.

تم إنتاج الشريحة الجديدة باستخدام عملية التصنيع الجديدة لشركة إنتل المعروفة باسم إنتل 4، التي تعتبر أيضا أسلوبا جديدة في التصنيع تعتزم الشركة الأمريكية استخدامه في تصنيع رقائقها عام 2023. ويمكن لعملية التصنيع إنتل 4 زيادة كثافة الإلكترونيات في أي شريحة، وهي ميزة حيوية تحتاج إليها الشركة الأمريكية لوضع مليون خلية عصبية رقمية في شريحة لا تزيد مساحتها عن 30 ميليمترا مربعا.

يذكر أن حوسبة الخلايا العصبية تختلف عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعتبر ثورة في تكنولوجيا الكمبيوتر وتعتمد بدرجة أكثر مرونة على طريق تعلم واستجابة العقل البشري لأنها تركز بشكل أكبر على الخصائص الفيزيائية للمادة الرمادية البشرية أي الخلايا العصبية في المخ البشري.