 أحمد العوضي رئيس للجنة الدفاع بالنواب - بوابة الشروق
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أحمد العوضي رئيس للجنة الدفاع بالنواب

صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:26 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:26 م

أسفرت انتخابات لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن فوز النائب أحمد العوضي، بمنصب رئيس اللجنة، والنائب إبراهيم المصري وكيل للجنة، والنائب أحمد يحيى وكيل ثاني، والنائب محمد راضي أمين سر اللجنة.


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