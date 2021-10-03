قائد «إيريني» السابق يكشف نتيجة العملية بشأن ليبيا خلال فتره ولايته

_الأدميرال فابيو أجوستيني: التحقيق في 3800 سفينة عبرت في منطقة العمليات بوسط البحر المتوسط.. مراقبة 16 ميناء ومحطة نفطية.. وتنفيذ 180 زيارة على متن السفن التجارية

_العملية عنصر ردع بسفنها وطائراتها وغواصاتها.. ووجودها في وسط البحر المتوسط ​​له آثار إيجابية على الأمن والاقتصاد.. ولن تنتهي بعد الانتخابات الليبية





كشف الأدميرال فابيو أجوستيني، قائد عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا، نتائج ما توصلت إليه العملية وذلك خلاله فترة عمله كقائد للعملية، فيما تسلم القائد الجديد الأدميرال ستيفانو توركيتو مهام عمله خلافاً له.

وقال أجوستيني، في مقابلة مع جانكارلو كابوزولي بصحيفة "إسبريسو" الإيطالية قبل أيام من مغادرته منصبه، إن عملية إيريني قامت بالتحقيق في حوالي 3800 سفينة عبرت في منطقة العمليات في وسط البحر المتوسط، وراقبت 16 ميناء ومحطة نفطية، ونفذت حوالي 180 زيارة على متن السفن التجارية بأمر من القائد، كما نفذت 18 عملية تفتيش كاملة على السفن المشبوهة بموافقة دولة العلم.

وأوضح أنه في إحدى عمليات التفتيش جرى العثور على شحنة غير مشروعة من وقود الطائرات العسكرية المحظورة بموجب قرارات الأمم المتحدة والقواعد الأوروبية، فيما تم تحويل سفينة الشحن إلى ميناء في اليونان. وأكد أن نشاط عملية إيريني لم يقتصر على منع ومراقبة الاتجار غير المشروع في البحر، فيما حققت إيريني في حوالي 600 رحلة جوية مشبوهة ومراقبة 25 مطارًا، وتحليل آلاف الصور بالأقمار الصناعية.

وقال إنه تم الإبلاغ عن نتائج هذا النشاط في 18 تقرير تفتيش وحوالي 30 تقريرًا خاصًا إلى فريق خبراء الأمم المتحدة. وفي نهاية مارس2021 سلط تقرير للأمم المتحدة من 548 صفحة الضوء على سلسلة من الانتهاكات المستمرة. وبين أكتوبر 2019 ويناير 2021، على الحظر من قبل تلك الدول التي تدعم أطراف النزاع، حيث استخلص هذا التقرير عناصر مهمة للتقييم من تقارير عملية إيريني.

وذكر أجوستيني أن العملية انطلقت نتيجة لقرارات مؤتمر برلين في 19 يناير 2020 وبعد ذلك قرر مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إطلاق عملية سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي من أجل المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا والذي أقرته قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة من أجل الإسهام في حل سلمي للنزاع المسلح في ليبيا.

وأضاف أجوستيني أن تجديد ولاية العملية حتى عام 2023 يعد قرار مهم للغاية يشير إلى إرادة الاتحاد الأوروبي لضمان أفق زمني متوسط ​​الأجل لوجوده العسكري في البحر الأبيض المتوسط ​​ولكن أيضا الاعتراف الضمني بالنتائج التي حققتها العملية. وتابع أن انتهاكات الحظر و التهريب غير المشروع تتبع طرقًا مختلفة عبر البحر والجو و أيضًا عبر الطرق البرية.

وأكد أن فعالية حظر توريد الأسلحة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوافر معلومات استخبارية عن المنتهكين المحتملين للحظر، حيث يتم تقديم هذه المعلومات بشكل أساسي من قبل الدول الأعضاء ومركز الأقمار الصناعية الأوروبي وفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.

وشدد أجوستيني على أن عملية إيريني تعد بلا شك عنصر ردع، بسفنها وطائراتها وغواصاتها وطائراتها بدون طيار وأقمارها الصناعية، مشيراً إلى أنها تراقب وتلتقط الصور وتتحقق على مدار 24 ساعة في اليوم و 365 يومًا في السنة من الوضع في وسط البحر المتوسط ​​ولاسيما قبالة الساحل و ليبيا.

وقال إن وجود إيريني في وسط البحر المتوسط ​​له آثار إيجابية ليس فقط على الأمن ولكن أيضًا على الاقتصاد، وليس فقط في ليبيا ولكن في المنطقة بأسرها، حيث لا يمكن أن يكون هناك توسع اقتصادي بدون أمن، مؤكداً أنه على الرغم من أن عملية إيريني بدأت في منتصف جائحة كورونا فقد أسفرت عن نتائج واضحة وأثبتت أنها محايدة ومتوازنة.

وعن مستقبل العملية الأوروبية بعد الانتخابات المقبلة في ليبيا في ديسمبر، قال أجوستيني إن مهمة إيريني تنتهي حين لا يكون دعم عملية عسكرية ضروريًا لتنفيذ عملية السلام في ليبيا وعندما يثبت خفر السواحل والبحرية الليبية أنه قادر على تنفيذ مهامه بشكل مستقل في منطقة المسؤولية.

وأضاف: "من الواضح أننا جميعًا نأمل أن تنتهي مهمة إيريني قريبًا، لكن أوروبا أدركت أنه في الوقت الحالي لا يزال الأمر يستغرق وقتًا لحل مشاكل ليبيا، لهذا تم تمديد التفويض لمدة عامين آخرين". و رأى أنه بعد الانتخابات ولكي تكتمل عملية السلام ستكون هناك حاجة إلى أفق زمني لا يمكن التنبؤ به حالياً وأنه من المهم في تلك المرحلة ألا يكون هناك تدخل خارجي وألا تصل أسلحة وأن تظل تلك المنطقة البحرية آمنة.

واعتبر أجوستيني أن مهمة إيريني لن تنتهي بالانتخابات أيضًا للسماح لخفر السواحل والبحرية الليبية بالاستقلال التام في إدارة الأمن في مياه الولاية القضائية، موضحاً أنه أنهى في 30 سبتمبر ولايته كقائد لعملية إيريني تاركاً عملية فعالة بهوامش كبيرة من إمكانيات النمو، متمنياً التوفيق للقائد الجديد الأدميرال ستيفانو توركيتو.