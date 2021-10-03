جولة إعادة تلوح في الأفق لانتخابات منصب عمدة العاصمة الجورجية تبليسي

أعلن العمدة الحالي للعاصمة الجورجية تبليسي كاخا كالادزه فوزه اليوم السبت في الانتخابات رغم عدم إظهار استطلاعات الرأي المتنافسة حصوله على نسبة 50 % من الأصوات، وهي النسبة الكافية لتجنب جولة الإعادة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لجنة الانتخابات المركزية في جورجيا لم تعلن عن النتائج الأولية بعد. وقدرت نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء البلاد بـ 35ر41 %.

وقدرت استطلاعات الرأي عقب تصويت الناخبين التي أجريت على شاشات التليفزيون الموالية للحكومة أن كاخا كالادزه المنتمي لحزب الحلم الجورجي الحاكم حصل على 3ر51 % من الأصوات، بينما حصل نيكا ميليا المنافس المعارض المنتمي لحزب الحركة الوطنية المتحدة على 6ر34 %.

ومع ذلك، أعلنت استطلاعات الرأي عقب تصويت الناخبين، الصادرة عن قوى المعارضة، حصول كالادزه لاعب كرة القدم السابق في المنتخب الجورجي /43 عاما/، على 2ر40 % من الأصوات وأن ميليا حصد 8ر40 % من الأصوات، بينما صوت 7ر8 % من الناخبين لجيورجي جاخاريا، رئيس الوزراء الأسبق.

وشكر ميليا الناخبين قائلا: "رأينا نتائج انتخابات رئاسة البلدية وبالطبع ستنعقد الجولة الثانية".

وتجري الانتخابات البلدية في جورجيا اليوم السبت حيث يختار الناخبون قائمة من رؤساء البلديات والمجالس الإقليمية الجديدة على خلفية التوترات السياسية المتجددة مع الظهور المفاجئ لرئيس سابق واحتجازه.

وتعتبر الانتخابات بمثابة استعراض هام للقوة بين حزب الحلم الجورجي الحاكم والحركة الوطنية المتحدة التي يتزعمها الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي، الذي اعتقل لدى عودته إلى البلاد أمس الجمعة بتهم إساءة استخدام منصبه.

وكان ساكاشفيلي رئيسًا من 2008 إلى 2013 وعاد إلى جورجيا بعد سنوات في المنفى. وذكرت وزارة الداخلية الجورجية أنه تم اعتقاله أمس الجمعة في إحدى الشقق في تبليسي.