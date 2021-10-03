قُتل شاب خلال دفاعه عن فتيات من أفراد عائلته تعرضن للمعاكسة في حفل زفاف بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، وألقي القبض على المتهمين.

ونشبت مشاجرة خلال حفل الزفاف أصيب خلالها المجني عليه بحجر في وجهه، ما أسفر عن وفاته عقب نقله إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوفاة شاب أصيب في مشاجرة بمنطقة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعى "م" طالب بأحد المعاهد، أصيب بحجر بوجهه ألقاه عليه أحد الأشخاص، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة متأثرا بالإصابة التي لحقت به.

واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.