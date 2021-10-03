ميدو: لا أقارن نفسي بـ صلاح

انتقد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي، كارلوس كيروش، منح محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، شارة قيادة المنتخب بدلا من أحمد فتحي لاعب الأهلي السابق، وبيراميدز الحالي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي ليبيا، يوم 8 و11، من شهر أكتوبر الجاري، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة، من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022.

مدير منتخب مصر الأول، وائل جمعة، كان قد أعلن في الساعات الماضية، أنه تم إبلاغ أحمد فتحي، بارتداء صلاح شارة قيادة المنتخب، وذلك بناء على قرار كارلوس كيروش.

وقال ميدو، خلال برنامجه (أوضة اللبس) الذي يذاع على قناة النهار الفضائية:" عندما كنت واحدًا من هدافي الدوري الإنجليزي، لم أجرؤ على طلب شارة قيادة المنتخب، في ظل وجود حسام حسن وأحمد حسن".

وأضاف:" أقدم لاعب بصفوف المنتخب، هو من يحمل شارة القيادة، لا أقارن نفسي بـ صلاح، ولكن نظام الأقدمية هو المتبع على مدار التاريخ".

وأكمل:" فتحي الأحق بحمل شارة قيادة المنتخب عن صلاح، لأنه خاض أو ل مباراة دولية مع الفراعنة عام 2003".

وأتم:" لا يمكن استغناء أقدم لاعب في المنتخب عن شارة القيادة، حتى لو لأفضل لاعب في العالم".