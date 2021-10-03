 كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 234.6 مليون.. وإجمالي اللقاحات 6.2 مليار - بوابة الشروق
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كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 234.6 مليون.. وإجمالي اللقاحات 6.2 مليار

د ب أ
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 8:32 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 8:32 ص

 أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 6ر234 مليون حتى صباح اليوم الخميس، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 2ر6 مليار جرعة .

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 234 مليونا و 629 ألفا.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى أربعة ملايين و 797 ألف حالة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم 6 مليارات و283 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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