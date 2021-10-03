مصادر سودانية لـ الشروق: البرهان لن يشارك في حفل تنصيب الحكومة الإثيوبية

علمت "الشروق" من مصدر سوداني مطلع أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لن يشارك في حفل تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة.

وذكر موقع "الشرق" الإخباري نقلا عن مصادر سودانية، في وقت سابق اليوم، بأن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك لن يشارك في التنصيب.

وتستعد إثيوبيا، غداً الاثنين، لتشكيل الحكومة الجديدة بناءً على نتائج الانتخابات العامة والتى أجريت في 21 يونيو الماضي، حيث أعلن المجلس الوطني للانتخابات فوز حزب "الازدهار" الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

يشار إلي أن العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا تشهد فى الآونة الأخيرة توترات بالغة على الحدود الشرقية بينهما، وتحديدا فى منطقة الفشقة وذلك عقب انتشار الجيش السودانى فى تلك المنطقة للمرة الأولى منذ عام 1995؛ حيث استرد الجيش مساحات كبيرة من قوات وميليشيات إثيوبية.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية، يوم الأحد الماضي، تصديها وإفشالها لمحاولة توغل قوات إثيوبية في أراض سودانية في قطاع أم براخيت في منطقة الفشقة.

وتقع ام براكيت بمحاذاة اقليم تيجراي الاثيوبي الذي يشهد معارك بين القوات الحكومية الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي منذ نوفمبر 2020.