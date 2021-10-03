 سامح شكري يتوجه إلى روسيا لعقد مشاورات سياسية مع لافروف - بوابة الشروق
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سامح شكري يتوجه إلى روسيا لعقد مشاورات سياسية مع لافروف


نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:39 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:39 م

يتوجّه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم، إلى موسكو في زيارة تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف، في إطار الزيارات المتبادلة بينهما، حيث ستعقد مشاورات سياسية بين الجانبين، وذلك لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي في ضوء العلاقات الوطيدة والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أيضاً أن يلتقي الوزير شكري مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الروسي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة


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