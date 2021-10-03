الأرصاد: يجب متابعة النشرة الجوية خلال تلك الفترة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن مصر تشهد اعتدالًا في درجات الحرارة خلال تلك الفترة، لافتًا إلى استقرار الأجواء على مدار الـ6 أيام المقبلة.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الفترة المقبلة تشهد انخفاضًا في درجة الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مشددًا على أهمية متابعة النشرة الجوية خلال تلك الفترة.



ولفت إلى أهمية متابعة درجة الحرارة الصغرى وخاصة مع بدء العام الدراسي ونزول الطلاب في الصباح الباكر، مشيرًا إلى أن البلاد لن تشهد فرصًا لسقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة أو موجات شديدة الحرارة.



وعن إعصار شاهين، ذكر أنها المرة الأولى التي تتعرض فيها عمان للإعصار خلال شهر أكتوبر، مؤكدًا أن السلطنة مرت بأعاصير سابقة أقربها كان في عام 2018؛ لأن حدودها قريبة من المحيط الهندي.



وأشار إلى أن الإمارات لم تتأثر بالأعاصير من قبل لكنها ستتأثر بإعصار «شاهين»؛ نتيجة لأثره الممتد إلى عمق بحر عمان، قائلًا إن التأثير على الإمارات سيكون أقل مقارنة بما تشهده عمان.



وأوضح أن إعصار «شاهين» من الفئة الأولى، متابعًا: «لم يرتقي إلى الدرجة الثانية بعد لأنه يصنف وفقًا لسرعات الرياح، وسرعة الرياح الحالية كافية لتسبب دمارًا كبيرًا لأن ارتفاع الأمواج يتراوح من 10 إلى 12 مترا».



وقالت وكالة فارس الإخبارية الإيرانية، إن إعصار شاهين ضرب محافظة سيستان وبلوشستان في الجنوب الشرقي، أمس السبت، ما أدى إلى إصابة عشرات الأشخاص وإغلاق 3 محاور من الطرق.



ووصل الإعصار، حسبما ذكرت السلطات الإيرانية، إلى مدينة تشابهار جنوب محافظة سيستان وبلوشستان بعد هطول الأمطار في المنطقة، ما أدى إلى تحطيم وغرق لنشين للصيد في ميناء بساندر دشتياري.