كلوب: مطاردة صلاح للمنافسين علامة على حالته في المباراة

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، على ثنائي الريدز محمد صلاح وساديو ماني وأشاد بما يقدماه من جهود دفاعية مع الفريق الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة «ليفربول ايكو» تصريحات كلوب:" يجب أن يدافع مهاجمونا في المباريات، لقد كان الأمر دائمًا على هذا النحو".

وأضاف:" لقد دافع ماني عن الجناح الأيمن في كثير من اللحظات، خاصة في مباراة برينتفورد، كان عليه القيام بالواجبات الدفاعية في تلك المنطقة".

وأشار:" أرى صلاح يطارد ويضغط على المنافسين ويستخلص الكرة، بالنسبة لي إنها علامة رائعة على انه يقدم مباراة جيدة، بالإضافة لكونها إشارة له إذا كان بحالة جيدة".

وواصل:" ليس الأمر أن اللعب يفكر..يا إلهي لماذا يجب علي أن أركض هنا؟، في الحقيقة تلك ليست مشكلة على الإطلاق بالنسبة للمهاجمين".

وأوضح:" لقد غيرنا الكثير من الأشياء لصالح المهاجمين ومدى مرونتنا في الجانب الهجومي وأشياء من هذا القبيل".

وأكد:" هذه مجازفة تقدم عليها والتي تعني أن هناك لحظة لا يكون فيها لاعب خط الوسط أو الظهير الأيمن في المكان الذي تتوقعه، وهو أمر جيد للهجوم ولكن ليس جيدًا على المستوى الدفاعي".

وأتم كلوب:" لهذا السبب يتعين على لاعبينا مطاردة المنافسين ويملكون السرعة للقيام بذلك..فلما لا؟ لأكون صادقًا إنها واحدة من اللحظات السعيدة بالنسبة لي في المباراة".

ويستضيف ليفربول مانشستر سيتي، اليوم الأحد، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ7 من البريميرليج، ويدخل الريدز اللقاء برصيد 14 نقطة في المركز الـ2 بينما يحتل السيتي المركز الـ6 برصيد 13 نقطة.