قوات الاحتلال تعتقل 11 فلسطينيا من رام الله ونابلس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 فلسطينيًا من محافظتي رام الله ونابلس.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها، وهم توفيق أحمد عمر، علي هاني أبو الخير، وعميد الناهض، كما اعتقلت عمر محمد البرغوثي (27 عاما) من بلدة كوبر، عبد المعطي الرفاعي (22 عاما) من بلدة كفر عين، محمد مصطفى موسى (22 عاما)، ومحمد ناصر الخواجا (20 عاما) من بلدة نعلين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 4 مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء شرق المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية.. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع القدس شرق نابلس، واعتقلت 3 أشقاء وهم إبراهيم وعلاء وخليل أبو عوض، عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه.

وذكر نادي الأسير أن قوات "المستعربين" الخاصة الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، واعتقلت الأسير المحرر سامي أبو حمادة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

كان الأسير أبو حمادة أمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2018.