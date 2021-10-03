 محافظ الشرقية: إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: إزالة 50 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

فاطمة علي
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:20 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 1:20 م

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالة 50 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر لاسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها.

وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الأحد، أنه تمت إزالة 35 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 5 آلاف و485 متر مربع، بالإضافة إلى إزالة 15 حالة تعديٍ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية بمساحة 7 أفدنة و7 قراريط بمراكز: أبو حماد – فاقوس – أولاد صقر – كفر صقر – ههيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الشرقية، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشددًا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.


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