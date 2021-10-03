قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، إن فكرة الاحتفال بعيد يوم القضاء المصري ولدت مع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في 2 يونيو الماضي، وتقرر أن يوم الأول من أكتوبر يكون يوم للقضاء المصري، بحيث يضاف إلى أيام مصر الخالدة، خاصة وأنه في شهر أكتوبر الذي يحمل إطلالات مضيئة في التاريخ المصري.

وأضاف كرسوع، خلال مداخلة مع الدكتور معتز عبد الفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس»، عبر قناة «الشمس»، أن الاحتفال بيوم القضاء المصري يعبر عن مدى احترام الدولة المصرية للقضاء وللدستور والفصل بين السلطات ودولة القانون، لافتا إلى أن العدالة في مصر لها نصيب كبير من مشروع القومي للتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات.

وتابع الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، أن «وزارة العدل تسير بخطى متسارعة نحو جعل مسألة الرقمنة والميكنة واقعية لكل من يحتاج خدمات القضاء المختلفة عن بُعد».