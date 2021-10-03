قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن إعصار شاهين بعيد تمامًا عن جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أن تأثيره مقتصر على الدول المجاورة لسلطنة عمان كالإمارات.



وأضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الأحد، أن تأثير إعصار شاهين قد يمتد لشرق السعودية، مؤكدًا أن أجواء مصر مختلفة لأن الكتل الهوائية المؤثرة على سطح الأرض وطبقات الجو العليا مختلفة عن التي تؤثر على منطقة الخليج.



وأشار إلى أن مصر تتمتع خلال تلك الفترة بأجواء خريفية، فضلًا عن أن درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية، موضحًا أن البلاد تتعرض لنسمات برودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.



وأوضح مدير التحاليل والتنبؤات بالأرصاد، أن الأعاصير عبارة عن منخفضات جوية مصاحبة لحالات من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنها تتحول إلى إعصار يصنف لـ5 درجات مع انخفاض قيمة الضغط الجوي.





