 جبالي يفتتح الجلسة العامة.. ويحيل قانون المسنين وتعديل المهن التمثيلية للجان المختصة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جبالي يفتتح الجلسة العامة.. ويحيل قانون المسنين وتعديل المهن التمثيلية للجان المختصة

albarlman
albarlman
صفاء عصام الدين وأحمد عويس
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 11:41 ص | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 11:41 ص

بدأ المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، صباح اليوم، بإحالة عدد من مشروعات القوانين للجان النوعية المختصة.

وأحال جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة.


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