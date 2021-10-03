ميركل وشتاينماير يشاركان في إحياء ذكرى يوم الوحدة الألماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ستشارك المستشارة أنجيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الأحد مع مسؤولين كبار في حفل لإحياء الذكرى 31 لإعادة توحيد ألمانيا.

وتستضيف مدينة هاله بولاية سكسونيا أنهالت احتفالات البلاد الرئيسية بيوم الوحدة هذا العام.

ويأتي حفل اليوم الأحد تتويجا لبرنامج استمر لمدة شهر من الأحداث بمناسبة ذكرى إعادة توحيد الأمة في عام 1991 .

وكما جرى العام الماضي فإن الحدث سيكون موجزا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسيشارك 180 ضيفًا فقط في قداس بكنيسة القديس بولس و 340 مدعوا في الحفل الرئيسي بقاعة جورج فريدريش هاندل.

كما سيحضر السياسيان البارزان أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأرمين لاشيت من الحزب المسيحي الديمقراطي الحدث الذي يأتي بعد أسبوع من الانتخابات الاتحادية.

ومن المقرر أن تلقي ميركل كلمة، في واحدة من آخر خطاباتها العامة بصفتها مستشارة للبلاد.

ولم تترشح المستشارة في الانتخابات ومن المقرر أن تترك منصبها بمجرد أداء حكومة ائتلافية جديدة اليمين.

ولكن محادثات تشكيل ائتلاف قد تستغرق شهورا. وخلال تلك الفترة ستعمل ميركل كمستشارة انتقالية.

ومن المقرر أيضا تنظيم عدة مظاهرات في هاله اليوم الأحد، في الوقت الذي حذرت فيه الجماعات المناهضة للفاشية من أنشطة يمينية محتملة.

وتم نشر أكثر من 2500 عنصر من أفراد الشرطة لحفظ النظام.