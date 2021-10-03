محلل استراتيجي أمريكي: إيران المسلحة نوويا ستكون أكثر خطورة من كوريا الشمالية

منذ تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن مقاليد الأمور بالبيت الأبيض، صعَّدَ النظام الإيراني من وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى "درجة يمكن معها إنتاج أسلحة نووية"، وكما أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "منذ الثالث والعشرين من فبراير 2021، تم تقويض أنشطة التحقق والمراقبة من قبل الوكالة بشكل خطير نتيجة قرار إيران وقف تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمجال النووي بموجب اتفاق عام 2015".

فهل تقترب إيران بالفعل من امتلاك أسلحة نووية؟

يقول المحلل السياسي مجيد رفيع زاده، رئيس المجلس الدولي الأمريكي للشرق الأوسط، في تحليل نشره موقع "معهد جيتستون" الأمريكي، إن النظام الإيراني يقترب من نقطة فارقة على مسار امتلاك أسلحة نووية، ويرى أن إدارة بايدن لا تملك أجندة واضحة بشأن منع ملالي إيران من ذلك.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ذكرت منتصف الشهر الماضي أن إيران "على مسافة شهر تقريبا من إنتاج وقود لصنع سلاح نووي واحد".

ويؤكد رفيع زاده، عضو مجلس إدارة صحيفة "هارفارد إنترناشيونال ريفيو" بجامعة هارفارد، أنه لا ينبغي التهوين من شأن التهديدات التي قد تمثلها "إيران المسلحة نوويا".

فأولا، لطالما هدد النظام الإيراني بمحو دولة إسرائيل من على الخريطة، كما أن تدمير الدولة اليهودية ركيزة أساسية في إيران، وهناك نبوءات دينية لمؤسس الجمهورية الإسلامية، آية الله الخميني، وخليفته، المرشد الأعلى حاليا علي خامنئي، بأنه سيتم محو إسرائيل من على وجه الأرض في نهاية المطاف.

كما أشار قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال حسين سلامي، بوضوح شديد لخطط النظام الإيراني عندما قال للقناة الثانية بالتلفزيون الإيراني الحكومي: "استراتيجيتنا هي محو إسرائيل من الخريطة السياسية للعالم".

كما نشر خامنئي دليلا من 416 صحفة بعنوان "فلسطين"، يتحدث فيه عن تدمير إسرائيل.

ثانيًا ، تستند المؤسسة الدينية لملالي إيران على أولوية السعي لتحقيق المُثل الثورية ، ومن بينها تصدير نظام الحكم الإسلامي إلى دول أخرى في أنحاء العالم. وهذه المهمة الرئيسية يتضمنها دستور البلاد.

ومنذ عام 1979، تمكن قادة إيران من خلال نشر قوات الحرس الثوري الإيراني، ووحدة النخبة بها، فيلق القدس، من توسيع نفوذ طهران في الشرق الأوسط، من اليمن إلى لبنان، وسورية وقطاع غزة، عبر جماعات تعمل بالوكالة لحسابها، بما في ذلك مليشيا الحوثيين، وحزب الله، وحركة حماس، وقوات الحشد الشعبي العراقي، وهي عبارة عن أكثر من 40 جماعة مليشيا في العراق.

وثالثا، هناك احتمال خطير من أن تقع الأسلحة النووية في يد الجماعات والمليشيات التابعة لإيران، أو أن يتقاسم النظام الإيراني التكنولوجيا النووية مع وكلاء أو حلفاء مثل النظام السوري أو حركة طالبان في أفغانستان.

وبحسب رفيع زاده، يقوم النظام الإيراني بالفعل ببناء مصانع لإنتاج الأسلحة خارج البلاد، وانتاج صواريخ باليستية وأسلحة متقدمة في دول أخرى، بينها سورية، تشمل صواريخ ذات توجيه دقيق وتكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.

وإذا كان النظام الإيراني يزود وكلاءه والمليشيات التابعة له بالأسلحة المتقدمة، ما الذي يمنعه إذن من تقاسم التكنولوجيا النووية معهم لتمكينهم من أجل تقويض مصالح الأمن القومي لأعداء طهران، وتوسيع نطاق المجال الذي يمكن أن تصل إليه؟.

واشار الباحث الأمريكي إلى أحدث تقرير سنوي صدر هذا العام للأمم المتحدة والذي أشار إلى أدلة متزايدة على أن الحوثيين يتلقون كميات ضخمة من الأسلحة من أفراد وكيانات في الجمهورية الإسلامية.

وعلى مدار سنوات طويلة، صنفت الولايات المتحدة إيران "دولة راعية للإرهاب"، كما أصدر القضاء البلجيكي حكما نهائيا في وقت سابق العام الجاري بالسجن 20 عاما بحق دبلوماسي إيراني يدعى أسد الله أسدي، لإدانته بالتخطيط لهجوم كان من المفترض أن يستهدف تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، قرب باريس في عام2018. وبالإضافة إلى ذلك، قامت دول عدة، بينها الكويت، باعتقال إيرانيين حاولوا التسلل إلى داخل البلاد، وكذلك، تم كشف النقاب عن أن طهران تستخدم سفاراتها وقنصلياتها في الخارج من أجل تحقيق مثل هذه الأهداف.

ويشير رفيع زاده في تحليله إلى أن الإيرانيين داخل بلادهم ليسوا أحسن حظا، واستشهد في ذلك وبشكل مطول بتقرير منظمة العفو الدولية 2020 عن حالة حقوق الإنسان في إيران، الذي ذكر أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. واأن قوات الأمن استخدمت القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات.

كما أشار التقرير إلى الحجز التعسفي لـ "مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان،" وكذلك أصدرت السلطات أحكاما بالسجن والجلد على كثيرين منهم. وواجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف."

ويتساءل رفيع زاده: إذا كانت هذه هي الطريقة التي تعامل بها القيادة الإيرانية مواطنيها، فكيف لأي شخص أن يعتقد أنها ستعامل من تتصور أنهم أعداؤها على نحو أفضل؟ وطرح سؤالا، ردده آخرون: هل لو كان الزعيم النازي هتلر امتلك سلاحا نوويا، كان سيتردد في استخدامه؟

وفي الختام يقول المحلل الاستراتيجي الأمريكي إنه لو حدث وامتلك النظام الشرس في إيران أسلحة نووية، يمكن للمرء أن يتخيل كيف سيصبح هذا النظام أكثر عدوانية وجرأة. فبمجرد أن يمتلك هؤلاء القادة أسلحة دمار شامل، ستكلف محاولة إيقافهم حياة كثيرين وأموالا باهظة. وقد لا تكون إيران في حاجة لاستخدام أسلحتها النووي، فالتهديد أكثر من كاف.