النيابة تحقق في انتحار مراهق في سوهاج

تباشر النيابة العامة بمركز طما سير التحقيقات في انتحار مراهق داخل حجرة موتور ري بأحد الأراضي الزراعية.



تلقي اللواء محمد شرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من مركز طما بوجود جثة المدعو "أحمد ، ش" 14 سنة، لا يعمل ويقيم بذات الناحية، مسجاة على الأرض ويرتدي كامل ملابسه وبمناظرتها تبين وجود قطعة قماش ثقيلة على شكل حبل ملفوفة حول رقبته ووجود سحجة دائرية حول الرقبة.

كما تبين وجود قطعة أخرى من القماش مربوطة بسقف حجرة موتور الري المشار إليه وأسفلها بلوك حجري أبيض.



وذكرت شقيقته "إيمان. ش" 17 سنة، أنها اكتشفت انتحار شقيقها وجثته تتدلى من سقف الحجرة المشار إليها وقامت بقطع الحبل بواسطة منجل.