إصابة اثنين من الشرطة في انفجار قنبلة جنوب تايلاند

أصيب اثنان من أفراد الشرطة في انفجار قنبلة اليوم الأحد في منطقة بانانج ساتا جنوب تايلاند.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن تيرابوت يندي قائد شرطة بانانج ساتا إن الحادث وقع صباح اليوم عندما كانت دورية من فرقة رينجر الخاصة 30 متجهة على متن شاحنة صغيرة إلى قرية نجو كابو في تامبون خوان بانغلانغ.

وأضاف أن الدورية كانت في طريقها للتحقيق في احتراق كاميرا تعمل بنظام الدائرة التلفزيونية المغلقة على بعد كيلومترين من القرية.

لكن مع مرور الشاحنة، تم تفجير لغم أرضي مزروع على جانب الطريق عن بعد ما أدى إلى إصابة اثنين من الحراس في الانفجار وتم نقلهما إلى مستشفى بانانج ساتا وأحدهما في حالة خطرة.