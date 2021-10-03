الأمن اللبناني: وقف مسرحية بيروت سببه مخالفة القانون وليس اعتداء على الحريات

أكدت مديرية الأمن العام اللبناني، أن وقف عرض مسرحية بأحد مسارح بيروت جاء لعدم الالتزام بالمسار القانوني للعرض، من خلال مكتب الإعلام بالمديرية العامة للأمن العام، ولا علاقة له بالتعدي على الحريات العامة.

وأوضحت المديرية في بيان اليوم الأحد، أنه بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، أقدم المخرج الفلسطيني عوض عوض، على عرض مسرحية داخل أحد مسارح بيروت دون المرور بالمسار القانوني، فتم الاتصال بالمسرح المعني الذي قرر وقف عرض المسرحية، بعدما تبين لإدارته مخالفة عرضها للأصول القانونية.

وذكرت مديرية الأمن العام اللبناني أن البعض تعمد تصوير الموضوع وكأنه تعدٍ على الحريات العامة، بينما هو تأكيد على صونها وعدم السماح بالتخفي وراء الشعارات لإسقاط القوانين.

وأكدت المديرية أنها ماضية في تنفيذ الصلاحيات التي منحها لها القانون، مشددة على القيام بواجباتها لحماية حريات الجميع التي نص عليها القانون اللبناني.

وكان مسرح المدينة بمنطقة الحمرا بالعاصمة بيروت قد أوقف مسرحية "تنفيسة" مساء أمس السبت، وهو ما أثار جدلا واسعا في لبنان حول حرية التعبير.

ومع الجدل القائم حول حرية التعبير وإصرار صناع العمل على عرضه في الشارع مباشرة بدلا من خشبة المسرح، أصدرت المديرية العامة للأمن العام توضيحا حول قرار منع العرض لعدم حصوله على التصاريح اللازمة، علما بأن الأمن العام اللبناني يتولى مهام مراقبة وسائل البث المرئي والمسموع وإعداد الدراسات حول تنظيم أعمال مراقبة المطبوعات والتسجيلات وتنظيم أعمال الرقابة الصحفية والرقابة على الوسائل الإعلامية والعمل على حسن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بشؤون الرقابة والإعلام.