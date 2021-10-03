ضبط 4 متهمين في واقعة الرقص عراة بالسيوف أثناء نقل «عفش عروس» في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم، القبض على 4 متهمين بقرية النجاحية بمركز نجع حمادي، رقصوا شبه عراة بالسيوف في إحدى الشوارع، أثناء تحميل عفش عروسة.

وكان مدير أمن قنا اللواء مسعد أبو سكين، قد تلقي اخطارا يفيد بضبط 4 متهمين بمركز نجع حمادي، ظهروا في عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وهم يرقصون شبه عراة في الشارع ويحملون سيوفا، وكشفت التحريات أنه أثناء تحميلهم عفش عروسة، قاموا بالرقص بالسيوف وهم شبة عراة.

وكانت صور المتهمين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يرقصون شبة عراة ويحملون في أيديهم السيوف ويرقصون على أغاني "الدي جي" وهو ما أثار موجة من الاستياء بين رواد موقع التواصل، وتم القبض على 4 من المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق في الواقعة.