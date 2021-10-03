تركيا وأذربيجان تخططان لإجراء مناورات عسكرية مشتركة

تعتزم تركيا إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع أذربيجان هذا الأسبوع فى منطقة مجاورة لإيران بعد أن انتقدت الحكومة في باكو طهران لقيامها بتدريبات عسكرية بالقرب من حدودها.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بينار كارا، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الوطني التركية، قولها في إعلان متلفز إن "تدريبات الإخوان الصامدين-2021 ستجري بمشاركة تركيا وأذربيجان في نخشيفان بأذربيجان بين 5 و8 أكتوبر".



وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلن الجيش الإيراني الأسبوع الماضي أنه يجري تدريبات في شمال غرب البلاد.



وفى وقت سابق اليوم دافع المرشد الاعلى الايرانى اية الله على خامنئى عن المناورات بالقرب من الحدود مع أذربيجان، التي ربطها مسؤولون آخرون بعلاقات باكو الوثيقة مع إسرائيل.