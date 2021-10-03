وكيله: السولية جدد عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، موقف عمرو السولية، من تجديد عقده خلال الفترة القادمة.
وقال تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": «السولية أنهى أنهى اتفاقه مع الأهلي على التجديد لمدة 3 مواسم، والأمور كانت سهلة بين الطرفين والنادي فضل التجديد قبل نهاية عقده بعام كامل».
وأضاف: «الأهلي وعد عمرو السولية بالموافقة على رحيله على سبيل الإعارة في حال وجود عرض مناسب من الناحية المالية».
وانتقل تامر النحاس للحديث عن المالي أليو ديانج.. قائلا: «أعتقد أنه يستحق مبلغ أكبر مما عرضه جالاتا سراي، وعدم مشاركته قد تؤثر عليه بالتأكيد».
وأتم: «ديانج يستحق أكثر من 6.5 مليون دولار التي عرضها جالاتا سراي على الأهلي، لكن في النهاية هو لا يشارك كثيرًا».