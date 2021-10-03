إزالة التعديات في حملة مكبرة بحي الضواحي ببورسعيد

قاد اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حي الضواحي، أعمال الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط التنظيم بمنطقة الأمل الجديد.



وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الحملة استهدفت إزالة كافة الإشغالات والتعديات ومخالفات الخروج عن خط بالمنطقة، موضحا استكمال تنفيذ عدد من قرارات إزالة الإشغالات والتعديات خلال الحملة، التي شملت هدم وإزالة عدد من تحويطات الحديد والصاج حول محيط بلكونات الطوابق الأرضية للعمارات والمباني العشوائية الخارجة عن خط التنظيم، وفتح الممرات بين العمارات وإزالة الحوائط أمام مناور العمارات وكافة التشوهات على جدران العمارات، إلى جانب إزالة عدد من الأكشاك والبتارين غير المرخصة وفتح الشوارع المغلقة، في إطار جهود الأجهزة التنفيذية المستمرة لإزالة كافة التشوهات والمخالفات التي يقوم بها بعض المواطنين بالمناطق السكنية الجديدة.



وأضاف الغضبان أن خطة الدولة متابعة كافة المناطق التي تم تطويرها من قبل، وعدم السماح بحدوث تشوهات أو العودة إلى السلوكيات العشوائية، موضحًا أن هذه المناطق تشهد أعمال تطوير ضمن خطة صندوق تطوير العشوائيات لصيانة وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، بعد الانتهاء من إزالة كافة المخالفات والتعديات.