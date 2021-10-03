محافظة الإسكندرية: تحرير 29 محضرا والتحفظ على 17 طن مضبوطات

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، إنه تحرير 29 محضرا والتحفظ على 17 طنا مضبوطات.

وأضاف الشريف، أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تقوم بالعديد من الحملات المكبرة لضبط أي مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي أو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والتحفظ عليها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأشار إلى أن هذه الحملات على الأسواق والمحال وغيرها تتم لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار توجيهات الحكومة بالحرص على صحة وسلامة المواطن.

فيما شنت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور يوسف شباط، بالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، وبحضور شرطة التموين، عدة حملات خلال شهر سبتمر، والتي أسفرت عن التحفظ على نحو 17 طنا بإجمالي ٢٩ محضرا، كما تم التحفظ على المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر، واللحوم التي ثبت ذبحها خارج المجازر الحكومية.