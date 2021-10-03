السجن 3 سنوات لمتهم بسرقة أموال من سيارة في الطريق العام

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٣ سنوات بمنطقة الجيزة، لاتهامه بالسرقة وحيازة سلاح أبيض.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم ٢٠١ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الجيزة، أنه سرقة وآخران مجهولان منقولات ومبلغ مالي خاص بأحد المركز الطبية الخاصة من داخل سيارة أحد العاملين به، وذلك في الطريق العام ليلا، مستغلين انشغال صاحب السيارة بتغير الإطار.

وأضافت التحقيقات أنه عندما فوجئ المجني عليه بالسارقين لاذ المجهولان بالفرار وبحوزتهما المسروقات، فيما أشهر المتهم سلاح أبيض "كتر" في وجه المجني عليه وفرا منه، إلا أنه أمكن ظبطه.

وشهد المجني عليه أنه في أثناء اشغاله بتغير إطار سيارته فؤجئ بالمتهم، وشاهده وكان معه آخرين مجهولين ولاذا بالفرار وتم ضبطه بواسطة المارة.