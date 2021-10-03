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مصرع 3 أشخاص في حادث سقوط مروحية قرب موسكو

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 8:59 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 8:59 م
أعلنت خدمة الطوارئ الروسية مصرع ثلاثة أشخاص، في حادث سقوط مروحية في ضواحي العاصمة موسكو.

وقال ممثل عن الطوارئ، إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم في حادث سقوط مروحية من طراز "روبيتسون" في منطقة ليتكارينو في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت خدمة الطوارئ في بيان: "في الساعة 20:18، تلقت فرقة المناوبة لمركز إدارة الأزمات بلاغا حول تحطم طائرة هليكوبتر في منطقة ليتكارينو الحضرية، وطريق تورايفسكايا السريع، وحزام الغابة... وهناك ضحايا".

يشار إلى أنه بعد سقوط المروحية لم يعقبها اندلاع النار، ويذكر أن أربع وحدات من المعدات و12 شخصًا يشاركون في العمل.

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