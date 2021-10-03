قام أحد الحاضرين بحفل توقيع أولى روايات رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، أمس السبت، في معرض الرياض الدولي للكتاب، بفعل مفاجئ أثار دهشة الجميع، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا للشاب وهو يستغل انشغال المستشار تركي آل الشيخ بالتوقيع على نسخة من كتابه له، ليقوم بحركة سحرية أدت إلى محو كلمات الرواية.

من ناحيته، عبر تركي آل الشيخ عن إعجابه بحركة الشاب وصفق له، كما أنها حازت على إشادة من الحاضرين حفل توقيع روايته الأولى "تشيللو".

وحرص الشاب بعدما أدى الحركة السحرية أمام رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، على أن يهديه هدية تذكارية، ليقوم تركي آل الشيخ بشكره وكذلك على خدعته.

كان تركي آل الشيخ صرح في معرض الرياض الدولي للكتاب بأنه سيتم بيع روايته "تشيللو" بدولار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية، وذلك من أجل مساندة الأدب والثقافة في السعودية وجميع أرجاء العالم.

وكان تركي آل الشيخ أعلن، يوم الجمعة، عن أنه سيطرح روايته الأولى "تشيللو" عبر موقع "يوتيوب" للفيديوهات، بصوت الفنان والإذاعي اللبناني، وحيد جلال.

وكان تركي آل الشيخ أعلن، في نهاية العام الماضي، عن انتهائه من كتابة روايته الجديدة "تشيللو"، وأكد أنه سيتم تحويلها إلى فيلم سيتم تصوير جزء كبير منه في السعودية وإيطاليا.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الهيئة العامة للترفية في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن افتتاح "موسم الرياض" في يوم 20 أكتوبر الجاري، وأشار إلى أنه سيعلن عن كل تفاصيل الموسم الجديد في مؤتمر صحفي سيقام غدا الاثنين الموافق 4 أكتوبر.