الأهلي يحقق الفوز الثاني ويتأهل لربع نهائي البطولة العربية للسلة

حقق الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الفوز اليوم الأحد، على وداد بوفاريك الجزائري بنتيجة 68-48 في ثاني مباريات الفريقين بالبطولة العربية للأندية التي تقام في نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة من 29 سبتمبر، وحتى 9 أكتوبر الجاري.

وكان الأهلي حقق الفوز في المباراة الأولى على حساب فريق شعب حضرموت اليمني، ليتصدر تدريب المجموعة الثالثة ويتأهل لربع النهائي ، ويلعب غدا في الخامسةمساء مع الفتح السعودي في ختام الدور الأول.

ويوجد فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائر»، وشعب حضرموت «اليمن»، والفتح«السعودية».

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبو النصر وسيفسمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبد الله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من مصر، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك منالكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني،وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ويدخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحققأولى بطولاته في الموسم الجديد.