محافظ كفر الشيخ ونائبه يقودان حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية

قاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، حملة لغلق الدروس الخصوصية، ونجحت الحملة في غلق 7 سناتر دورس خصوصية، وتم تحرير محاضر بأعمال الغلق عقب تشميعها بالشمع الأحمر.



جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير المساعد، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور سامح صديق مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية.



وقرر محافظ كفر الشيخ غلق 7 سناتر للدروس الخصوصية في تقسيم المحاسبين الجديد، مشدداً على تطبيق القانون بكل حزم، حفاظاً على صحة المواطنين، وغلق جميع السناتر التعليمية غير المرخصة، كما قرر قطع التيار الكهربائي عن مواقع تلك المراكز.



وناشد أولياء أمور الطلاب عدم توجيه أبنائهم لمراكز الدروس الخصوصية، حفاظاً على صحتهم، وحتى لا ينقل أي طالب عدوى فيروس كورونا لزملائه وأسرهم، خاصة أن الدولة تعمل جاهدة على مواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا.



ووجه بشن حملات مماثلة بكل مناطق مدينة كفر الشيخ شرق وغرب العاصمة، إضافة للمدن والمراكز والقرى، لغلق جميع مراكز الدروس الخصوصية، محذراً من فتح السناتر واستقبال الطلاب، لأن ذلك سيعرض صاحب المركز للمسائلة القانونية.



يذكر أن محافظ كفر الشيخ فوجئ بوجود آلاف الطلاب بمنطقة نابولي الأكثر تواجداً لمراكز الدروس الخصوصية بالعاصمة، وتقع تلك المراكز في الأدوار الأرضية بالعمارات السكنية ومنها بسراديب، وحجرات أسفل العمارات السكنية.