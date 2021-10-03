الرئيس الجزائري يأمر بإعادة إحياء مشاريع بناء السفن مع الشركاء الأجانب

أمر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بإعادة إحياء مشاريع بناء السفن، مع الشركاء الأجانب، لاسيما إسبانيا وإيطاليا والشروع فورا في تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي، وفورية إدخال تعديلات على مشروع قانون المالية كما أسدى تعليمات رئاسية بالعمل بالضريبة على الثروة .



وأكد تبون خلال الاجتماع ،بحسب بيان لرئاسة الجمهورية " السنة المقبلة، ستشهد تحسنا في مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني، بفضل الإصلاحات والإجراءات التحفيزية، التي تم اتخاذها" مشددا، على ضرورة اتخاذ كل التدابير، للحفاظ على القدرة الشرائية.



وكلف تبون وزير العدل الجزائري بإعداد مشروع قانون خاص بمكافحة المضاربة في أجل أقصاه تاريخ اجتماع مجلس الوزراء المقبل كما تقرر رفع العقوبات المفروضة على المضاربين لتصل إلى 30 سنة سجنا كما أمر بالسحب النهائي للسجلات التجارية للمتورطين في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.