أعلن نادي واتفورد الإنجليزي، اليوم الأحد، إقالة مديره الفني الإسباني تشيسكو مونيوز، بعد 7 جولات فقط من انطلاق البريميرليج.

وأصدر واتفورد بيانًا رسميًا جاء فيه:" شعرت إدارة النادي بأن الأداء الحالي يبدو سلبيًا للغاية، في وقت كان يجب على الفريق التحسن".

وأضاف:" سيظل النادي ممتنًا لتشيسكو على دوره في الصعود للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ونتمنى له الأفضل في مسيرته المقبلة".

جدير بالذكر أن إقالة المدير الفني لواتفورد هى الأولى في البريميرليج بالموسم الحالي بعد مرورو 7 جولات فقط من المسابقة فاز خلالها الفريق في مباراتين وخسر في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، ليحتل الفريق المركز الـ14 برصيد 7 نقاط، إلى جانب توديعه لكأس الرابطة على يد ستوك سيتي.