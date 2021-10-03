فريال أشرف تتعرض لكسر في الأنف بالدوري العالمي للكاراتيه

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تعرضت البطلة الأولمبية فريال أشرف للإصابة بكسر في الأنف في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه، والتي تقام في العاصمة الروسية موسكوخلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري.

ونشرت فريال صورة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" لزيها في البطولة ملطخ بالدماء بجانب الميدالية الفضيةحيث قالت: "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الحصول على الميدالية الفضية بالدوري العالمي للكاراتيه بموسكو".

وأتم: "تعرضت للإصابة في النهائي بكسر في الأنف والأفضل قادم".

وحصلت فريال على الميدالية الفضية وجاء ذلك بعدما خسرت أمام الإيطالية سيلفيا سيميرارو بنتيجة 2/1 في المباراة النهائية، ضمن منافساتالكوميتيه وزن 68 كجم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني المشاركه في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه 17 لاعب ولاعبة هم، كريم أبو عيطة وعلي الصاوي وعلي سيد وحازممسعد وعبد الله ممدوح ويوسف عماد وعمر أشرف ومحمد رمضان وريم رمزي ونورسين كمال وفريال أشرف وياسمين الهواري وسهيلة حسام ومنةالصاوي ونور أكرم وحبيبة ماجد.

وتتكون البعثة من الدكتور صالح عبد القادر عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيساً للبعثة وهاني قشطة مدرب كوميته سيدات ومحمد عبد الرحمنمدرب كوميتيه رجال والدكتورأحمد الصاوي أخصائي علاج طبيعي وتامر حلمى إداري،كما تضم البعثة كلاً من الحكمين الدوليين فتوح عليعباس و عصمت زكي.

ويسعى المنتخب الوطني لتحقيق نتائج مميزة خلال منافسات البطولة وحصد العديد من الميداليات في مختلف الأوزان كما هو معتاد دائماً منأبطال مصر في الكاراتيه.

يذكر أن الكاراتيه المصري كان قد حقق إنجازاً كبيراً في أول مشاركة أولمبية، خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة التي أقيمت في طوكيو، حيثنجحت فريال أشرف في الفوز بالميدالية الذهبية، كما حصدت جيانا فاروق الميدالية البرونزية