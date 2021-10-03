التعليم العالي: مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة مستمرة 3 أيام

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة مستمرة لمدة 3 أيام، لافتًا إلى أن الطلاب بإمكانهم التقدم للمرحلة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالتنسيق.

وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الطالب يختار عبر الموقع الكلية الأقرب لإطاره الجغرافي، موضحًا أن الموقع يستجيب وفقًا لنسبة الـ10% التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات ومجموع الطالب.

وأكد أن الموقع يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدًا أن طلاب المرحلة الأولى والثانية الذين لم يتقدموا إلى مراحل تقليل الاغتراب السابقة بإمكانهم التقديم بتلك المرحلة والاستفادة منها.

وأوضح متحدث التعليم العالي، أن تقليل الاغتراب يشمل التحويل المناظر في نفس التخصص أو في تخصص غير مناظر طالما مجموع الطالب يسمح بالأمر، مضيفًا أن الطالب الذي لم ينسق في أي مرحلة سابقة يستطيع استغلال الفرصة للتنسيق ضمن تلك المرحلة.

وذكر أن عدد طلاب المرحلة الثانية بلغ 200 ألف طالب، إضافة إلى خريجي الشهادات الفنية بعدد ربع مليون طالب، متابعًا: «جاري التحليل الإحصائي لطلاب الشهادات الفنية وبمجرد انتهائه سيتم إعلانه على الموقع وفتح مرحلة تقليل الاغتراب لهم».

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجمعة، أنه تيسيرا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفى حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقاً للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 3 أكتوبر حتى يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر الجاري.