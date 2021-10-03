 فاردي يوسع الفارق مع صلاح وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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فاردي يوسع الفارق مع صلاح وينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

محمد ثابت
نشر في: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:26 م | آخر تحديث: الأحد 3 أكتوبر 2021 - 4:26 م

أنفرد جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بصدارة هدافي البريميرليج في الموسم الحالي 2021/2022 ووسع الفارق مع محمد صلاح، نجم ليفربول، بفارق هدف، ليشتعل الصراع منذ الأسابيع الأولى من المسابقة.

ونجح فاردي في تسجيل هدفًا في شباك كريستال بالاس، في المباراة التي مازالت تجري أحداثها الأن، ويتقدم فيه ليستر سيتي بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده من الأهداف لـ6 أهداف.

ووسع فاردي فارق الأهداف مع الثنائي محمد صلاح، نجم الريدز، وميكيل أنطونيو، معهاجم وست هام ولديهما 5 أهداف في رصيدهما قبل انقضاء الجولة السابعة من البريميرليج، ويخوض صلاح لقاءًا هامًا أمام مانشستر سيتي بعد قليل ولديه فرصة لتعويض الفارق وربما تجاوز فاردي في عدد الأهداف في الأسبوع الـ7 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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