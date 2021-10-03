نجح فريق من الأطباء، في استخراج ما يزيد على كيلوجرام من المسامير والبراغي من معدة رجل، كان قد بدأ في تناول قطع معدنية بعد الإقلاع عن شرب الكحول، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

ونجح أطباء من ليتوانيا في إجراء عملية غريبة لتنظيف معدة الرجل من هذه المواد.

المريض الذي نقل إلى المشفى في مدينة كلايبيدا الساحلية، عانى من آلام في المعدة لتظهر الأشعة السينية قطعا معدنية يصل حجم بعضها إلى 10 سم.

وقال الطبيب ساروناس ديليديناس، الذي شارك في العملية، إنها استغرقت 3 ساعات، وتم تنظيف المعدة من جميع الأجسام الغريبة حتى الصغيرة منها.

وأوضح الطبيب أن الرجل كان قد بدأ في ابتلاع القطع المعدنية منذ شهر سبتمبر الماضي، وذلك بعد أن أقلع عن تناول المشروبات الكحولية، والآن حالته مستقرة ويخضع للمراقبة، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.