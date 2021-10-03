تسلا تحقق رقما قياسيا في تسليم السيارات الكهربائية بزيادة 73% عن العام الماضي

حققت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية رقما قياسيا في تسليم السيارات متجاوزة التقديرات المتوقعة، بإجمالي 241,300 سيارة على مستوى العالم في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021، بزيادة 73% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية عن تسلا أنها نجت من أزمة الرقائق بشكل أفضل من منافسيها، حيث ارتفعت عمليات التسليم الإجمالية بنسبة 20% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2021 مقارنة بالربع الثاني، مسجلة بذلك المكاسب السادسة على التوالي على أساس ربع سنوي.

وقال محللون إن زيادة الصادرات إلى أوروبا في الصين وإدخال نموذج Y أرخص سعرًا ساعد في تعزيز إنتاج الشركة.. متوقعين أن تقدم شركة صناعة السيارات الكهربائية 229,242 سيارة.

وارتفع إجمالي الإنتاج في الربع الثالث بأكثر من 15% إلى 237،823 سيارة مقارنة بالربع السابق.