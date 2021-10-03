منتخب الشباب ينهي مشواره بمونديال الطائرة في المركز الـ13

حقق المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 21 سنة، المركز الثالث عشر ببطولة العالم المقامة حاليًا في دولتي إيطاليا وبلغاريا، عقب فوزه على نظيره البحريني بنتيجة ثلاثة أشواط لشوطين، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عشر.

واستطاع الفراعنة قلب تأخرهم بشوطين لشوط إلى الفوز بنتيجة 3 - 2 ليحققوا المركز الثالث عشر بالبطولة المونديالية.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "26 - 28، 26 - 24، 22 - 25، 25 - 16، 15 - 9".

وكان منتخب شباب الكرة الطائرة قد افتتح مشواره في بطولة العالم، بالخسارة أمام التشيك بنتيجة 3 - 0، ثم الهزيمة أمام إيطاليا، قبل أن يختتموا فعاليات الدور التمهيدي بالخسارة أمام تايلاند، ثم كانت الخسارة أمام المنتخب الإيراني بثلاثية نظيفة، وأعقبها الخسارة مرة أخرى أمام المنتخب التايلاندي بنتيجة 3 - 1، ثم الفوز على المنتخب المغربي بنفس النتيجة.

وتضم قائمة أبناء النيل 12 لاعبًا وهم “أنس شوقي – محمد السيد علوان – عبد الرحمن الحسيني – إياد إيهاب – أحمد أيمن – كريم صابر – مروان الصافي – عبد الرحمن توفيق – عمر شريف – محمد عمرو – محمد ممدوح – إبراهيم رسلان”.

ويترأس البعثة محمد عبد الرحمن عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد الطائرة، لإدارة كافة الشئون الإدارية الخاصة بالبعثة.

فيما يضم الجهاز الفني كلًا من “هاني عبد الحميد المدير الفني، خالد صنقر مدرب عام، خالد أبو زينة مدير إداري، دكتور مصطفى يسري طبيب الفريق، رجب أبو ركبة محلل تقني”.