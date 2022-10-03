مدير الاستخبارات الروسي يشير لآثار غربية على التورط في تخريب نورد ستريم

قال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين، إن روسيا تواصل جمع حقائق تتعلق بتخريب خطي أنابيب نورد ستريم، ملمحا إلى أن بعض البيانات غير المباشرة تشير إلى وجود آثار تدل على تورط الغرب.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، أن ناريشكين أدلى بتصريحه في مقابلة ببرنامج "موسكو.الكرملين.بوتين" المذاع على القناة الروسية الأولى "روسيا-1".

وقال: "نستمر في جمع حقائق، وهي حتى الآن غير مباشرة. لكن البيانات غير المباشرة، سواء البيانات التي نُشرت من قبل والبيانات التي لم يُعلن عنها بعد، تشير بالطبع إلى وجود آثار غربية"

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حمل الغرب مسؤولية هذا الوضع. وقال إن التحالف الأنجلو ساكسوني "بدأ فعليا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا. وأضاف أن "من الواضح للجميع المستفيد من ذلك".